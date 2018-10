Het vijfde team van RKVV Waalre maakt de blits met seksclub als sponsor, KNVB doet moeilijk

WAALRE - Als voetbalelftal je broek ophouden: het vijfde team van RKVV Waalre vindt dat niet meer dan logisch en regelde een heuse seksclub als shirtsponsor. De initiatiefnemers kunnen wel glimlachen over de onorthodoxe geldschieter. Het bestuur en de KNVB echter niet. Volgens de voetbalbond mag het zelfs niet.

Mede-initiatiefnemer Robin Couwenberg vond het wel eens leuk om een andere shirtsponsor te regelen dan een standaard bouwbedrijf of café. "Het is eigenlijk begonnen als een grap, maar uiteindelijk heeft het hele serieuze vormen aangenomen", vertelt Kouwenberg, die coach is van het vijfde elftal van Waalre. "Op de kermis zijn we aan de praat gekomen met bedrijfsleidster Denise die het ook gelijk een goed idee leek."





KNVB

De club en ook de KNVB vinden het niet zo'n goed idee. Volgens de voetbalbond is het niet toegestaan om te adverteren met drank-, drugs- en seksgerelateerde zaken. "Maar elke wedstrijd zie ik teams die Jupiler of de lokale kroeg op hun shirt hebben staan. Dan vind ik het raar dat er nu ineens moeilijk wordt gedaan. We hebben ook een duidelijke mail gestuurd waarom dit niet zou mogen."



Een rondleiding hebben de spelers nog niet gehad in de seksclub. "We verwachten een hoop van onze nieuwe sponsor. Ik ben benieuwd wat ons allemaal te wachten staat", vertelt Couwenberg.



Over twee weken op shirt

Ondanks dat de club en de KNVB moeilijk doen, hoopt Couwenberg over twee weken te spelen in de nieuwe shirts met de naam van Domination Palace. "Dat gaan we dan ook feestelijk vieren. Er komen ook een paar leuke dames van de club die ons langs de kant gaan aanmoedigen met een paar plankjes en zweepjes."



Naast het regelen van een nieuwe sponsor, wordt er door het vijfde van Waalre ook nog gevoetbald. In Valkenswaard leed de ploeg van Couwenberg een fikse nederlaag tegen VV De Valk 7. "Onze nieuwe shirtsponsor zorgt wel voor een hoop media-aandacht. Nu weet iedereen ook dat we hebben verloren met 7-0", grapt Couwenberg.