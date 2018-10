'Geweldig toernooi!': Oppermachtige Michael van Gerwen wint European Darts Trophy in Göttingen

GÖTTINGEN - Michael van Gerwen heeft zondagavond met speels gemak de European Darts Trophy gewonnen. In het Duitse Göttingen liet hij de concurrentie helemaal kansloos. In de finale moest James Wade er met 8-3 aan geloven.

Van Gerwen opende met een break in 14 pijlen, maar Wade gaf hem de leg erna meteen van repliek. Bij 2-2 plaatste Van Gerwen een mooie versnelling en brak hij Wade opnieuw, ditmaal in twaalf pijlen en leunend op een gemiddelde van 110. Een leg later deelde Mighty Mike opnieuw een dreun uit met een finish, waaronder single en double bull, van 119.

Wade stribbelde nog even tegen voor de 4-3, maar Van Gerwen duldde geen enkele tegenspraak en liep met reuzensprongen uit naar 8-3. Hij gooide de partij uit met 170 en het was zijn achtste titel in de European Tour van dit jaar.

"Ik heb een geweldig toernooi gespeeld. Hier kun je alleen maar dromen, zeker van zo’n finale", zei de winnaar na afloop. "Ik kan terugkijken op een geweldig jaar in de European Darts Trophy maar ik moet m’n koppie erbij houden, want er komen nog veel belangrijke toernooien aan."





Weg naar de finale

Mighty Mike liet eerder in de kwartfinale geen spaan heel van Daryl Guerney en rolde daarna Michael Smith op. Tegen Guerney gooide Van Gerwen onder meer finishes van 161, 156 en 145 tijdens zijn 6-2 zege. In de halve finale kreeg Smith er met 7-2 van langs.

Eerder op de dag versloeg hij Engelsman Stephen Bunting met 6-4. Van Gerwen liet daarin een gemiddelde noteren van 106.46.

Klaassen maakte er tegen thuisfavoriet Martin Schindler een ware thriller van. De Duitser kwam met 5-3 voor, maar de Bredanaar rechtte zijn rug op fenomenale wijze en besliste de partij met zijn laatste pijl op dubbel twee. Richard North was daarna te sterk: 6-3.