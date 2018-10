Frits valt zieke vrouw Bianca in de armen na halve marathon: 'Ongelofelijk mooi!'

LEES OOK: Frits loopt halve marathon voor zijn zieke Bianca en zij wacht hem op bij finish

Net voorbij de finish ziet Bianca zondagmiddag de lopers van de halve marathon aan zich voorbij trekken. Ze ligt op een speciaal brancard. Dat kan dankzij de Wensambulance. "Het is heel stil thuis nu, dus ik moet een beetje wennen aan de herrie." Maar het is een mooie dag voor Bianca: "Ja, ik vind het heel leuk. Lekker in het zonnetje!" Twee zoons en een dochter van het stel beleven de bijzondere middag mee. Hoe zij dit beleven? "Ja, geweldig natuurlijk".

Op het tandvlees

Rond half vier is het zover. Daar komt Frits aan. Eerst valt zijn dochter hem in de armen. Na een dikke knuffel loopt hij door naar Bianca op het brancard. Wat volgt is een innige, lange omhelzing. Er vloeien tranen en er is een kus. Frits: "Ik heb hier heel lang naartoe geleefd en het is ongelofelijk mooi. Ik was echt bang, met al die ellende, ik haal het nooit, ik klap in."

Eén van de zoons van Frits en Bianca: "We weten nu anderhalf jaar dat ze kanker heeft. En eigenlijk hebben we toen vrijwel direct te horen gekregen dat het terminaal is. En dat er een einde in zicht is. Dat is dan nu helaas wat sneller dan gehoopt. maar je leert ermee omgaan en je leert het te accepteren."

Super knap

Frits is moe maar straalt: "De ambiance, het publiek. Echt geweldig. En de laatste kilometer, gewoon op tandvlees. En weten dat zij op me ligt te wachten: zo mooi!" Zijn dochter is apetrots: "Ondanks alle emoties onderweg waarschijnlijk, heeft hij het gewoon binnen twee uur gelopen. Super knap."





Ook de kinderen van Frits en Bianca zijn trots