Vrienden voor het leven: pas getrouwd stel hoeft pallets niet alleen op te ruimen

BAARSCHOT - Ze hadden er al rekening mee gehouden. Dat hun vriendengroep wel eens iets van plan was rondom hun huwelijksnacht, waardoor ze bijvoorbeeld hun huis niet binnen zouden kunnen.

Suzan Timmermans en Mark Timmermans uit Baarschot sliepen de nacht na hun trouwerij, afgelopen vrijdag. dus elders. Dat was maar goed ook en had niet anders gekund, want toen ze de volgende dag thuiskwamen, was hun hele woning gebarricadeerd met stapels pallets.



'Erop voorbereid'

“We waren erop voorbereid, want dit soort geintjes halen we met zijn allen wel vaker uit. En met name Mark kan er wat van”, vertelt Suzanne op zondagavond, terwijl ze met haar man nog aan het nagenieten is van een heerlijk weekend.



De twee inwoners van Baarschot wisten overigens eerder dan hun vrienden lief was wat hen boven het hoofd hing. “Toen we op weg waren voor een fotoshoot, kwamen we langs ons huis en toen zagen we ze al bezig. Of we nog overwogen hebben hen niet uit te nodigen voor de feestelijkheden? Geen moment, dit hoort er gewoon bij.”

'Samen gegeten en gedronken'

Maar ja, uiteindelijk wilde het pasgetrouwde stel toch naar huis. Hebben ze de pallets in hun eentje moeten opruimen nadat ze van de feestavond in herberg Den Hemel in Hilvarenbeek geconfronteerd werden met de ‘hel’ in Baarschot? Nee hoor, ook daar heb je vrienden voor. Suzan: "Gelukkig hebben we het niet alleen hoeven te doen. Er zouden ongeveer 240 pallets zijn gebruikt! Eerst kregen we hulp van mijn vader en daarna kwamen onze vrienden een handje helpen, toen ze nuchter waren. Toen we klaar waren, hebben we vervolgens samen wat gegeten en gedronken.”



Zijn inmiddels alle vrienden getrouwd? Suzan: “Alleen Rob nog niet. Die is voor zover wij weten nog niet op de knieën gegaan. Maar één ding is zeker: hij kan zijn borst natmaken.”