Schietpartij na botsing tussen auto en scooter

De straat in Bergen op Zoom is afgezet met politielint. (Foto: Danny van Schijndel)

BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom zijn zondagavond meerdere schoten gelost.

Zo rond half tien botsten een auto en een scooter op elkaar in de Plejadenlaan. Na de aanrijding werd er door een van de inzittenden geschoten. De politie doet onderzoek naar het schietincident.

Volgens de politie is een kleine auto weggereden. Er zijn geen gewonden bij de schietpartij.

Vaker overlast

De Plejadenlaan komt vaker in het nieuws met ongeregeldheden. In juni raakte een huis in een zijstraat van de Plejadenlaan zwaar beschadigd door vuurwerk. In januari hebben zestig bewoners uit de straat een gesprek gevoerd met de burgemeester over de onrust.

Aan het begin van dit jaar werd er door de buurt meerdere malen geklaagd over hangjongeren. Het is nog niet duidelijk of de schietpartij van zondagavond te maken heeft met eerdere gebeurtenissen. Onderzoek van de politie moet dat uitwijzen.