Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Halsbrekende toeren in Festival Circolo, circus in een modern jasje [FOTO'S] Foto's: Kevin Cordewener

TILBURG - Festival Circolo is in volle gang! Het jaarlijkse circus- en dansevenement is voor het eerst in het Tilburgse Leijpark en start daarmee een nieuw avontuur waar de bezoekers ook onderdeel van zijn. Ouders en kinderen doen bijvoorbeeld samen acts en trucs. Dit circus draagt dus een modern jasje.

Geschreven door Kevin Cordewener

Het festival vindt plaats in de herfstvakantie van 12 tot en met 21 oktober. Tien dagen met meer dan honderd voorstellingen. Zowel grote, internationale gezelschappen als jonge, nieuwe makers zullen te zien zijn tijdens het festival. Het festivalterrein is gratis toegankelijk. Voor de voorstellingen moet je een kaartje kopen.



Onze fotograaf was erbij om een fotoserie te maken. Bekijk de foto's hier.





Sashimi, maar dan net even anders, een goed belegd broodje, een in heerlijke saus zwemmende diamanthaas, een dampende kom soep, poffertjes, heerlijk gegrilde hamburgers, een verrassend gevulde kwartel, gewone en speciaalbieren, marshmallows om boven het vuur te roosteren en natuurlijk goudgele frieten. Er is van alles te eten en te drinken op Festival Circolo.