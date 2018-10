Stelletje Amateurs: The White Boys wint voor het eerst in vier jaar, maar er is geen tijd voor bier

WASPIK - Voor The White Boys was het zondag groot feest. De club uit Waspik won namelijk voor het eerst sinds vier jaar weer eens een wedstrijd in de standaardklasse. Blijdschap alom in Waspik, al ging dat niet gepaard met de nodige biertjes na afloop. "Ik wilde trakteren, maar sommige spelers moesten nog gaan werken na de wedstrijd." Deel 6 in de reeks 'Stelletje amateurs' over bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenissen in het amateurvoetbal.

The White Boys, een team dat sinds dit seizoen volledig bestaat uit Poolse spelers, speelde voor het laatst in het seizoen 2013/2014 in de standaardklasse. Toen eindigde het elftal op de dertiende plek met een doelsaldo van 16 voor, en 127 tegen. Na dit dieptepunt ging het eerste team voetballen in de reserveklasse, tot dit seizoen dus. En na vier wedstrijden boekte de Poolse ploeg de eerste overwinning, nadat ze in de eerste competitiewedstrijd gelijk speelden. FC Drunen moest er nu aan geloven, want The White Boys kende geen genade en wonnen met 4-2. We belden met Nol Kemmeren, voorzitter van The White Boys.

Na vier jaar eindelijk weer eens een overwinning in de standaardklasse. Is er een last van uw schouders gevallen?

“Nee, dat niet. Ik had wel het gevoel dat het kwartje een keer goed moest vallen. We waren in de eerste wedstrijden vooral ongelukkig. Ik had er heel veel vertrouwen in dat die eerste overwinning zich snel zou aandienen, en dat gebeurde gelukkig nu ook.”

Hoe heeft u de wedstrijd beleefd?

“Nou, het ging er af en toe fel aan toe. Dat moet ook wel, want het is voetbal. Maar het is eigenlijk niet echt spannend geweest. We kamen vrij snel op 0-2, en na 70 minuten was het zelfs 0-4. Maar nadat Drunen een rode kaart kreeg, gingen zij wel beter voetballen. Maar ik heb me geen enkele zorgen gemaakt tijdens de wedstrijd. Ik voelde dat we deze wedstrijd niet meer uit handen zouden geven.”

Het team bestaat volledig uit Poolse spelers. Hoe is dat zo gekomen?

“Deze jongens waren al een team bij Broekhoven, maar die club stopte ermee. Daarna zijn de Poolse jongens gaan informeren bij andere clubs. Ze wilden wel voor een eerste team spelen en uiteindelijk zijn ze hier terecht gekomen. Wij wilden ook weer graag in de team in de standaardklasse hebben, dus één en één was twee.”

Maar na deze overwinning heeft u ze wel op een biertje getrakteerd denk ik?

“Dat wilde ik heel graag doen, ja. Dat hadden ze verdiend. Maar ze hadden andere verplichtingen. Sommige gingen meteen door naar familie, en andere moesten nog gaan werken. Ik heb daarom zelf thuis maar een biertje gedronken op de overwinning. Maar volgende week spelen we thuis. Als we dan winnen, dan zullen we toch wel met z’n allen een biertje pakken.”

