Eindelijk een Efteling-versie van Monopoly, 'maar die pionnetjes vallen toch wel erg tegen'

KAATSHEUVEL - Liefhebbers van lange donkere avonden in combinatie met lange potjes Monopoly kunnen deze herfstvakantie hun geluk niet op. De Efteling heeft een eigen versie van het bekende spel uitgebracht. Toch is niet iedereen positief over de nieuwe versie. Vooral over de pionnen is nogal wat discussie ontstaan.

"Voor Efteling-begrippen valt het tegen. Het spel kost gewoon 55 euro. Dan hadden ze toch op zijn minst wel iets van plastic poppetjes erbij kunnen doen", zegt Heidi. Ze kocht het spel zaterdag in het pretpark. "Het staat wel op de achterkant, dus ik had het kunnen weten. Maar toch."

Heidi loste het probleem zelf op door andere Efteling-figuurtjes te gebruiken. Jaren geleden kreeg je bij een supermarkt bij vijftien euro aan boodschappen van die Efteling-poppetjes. Mijn meiden hebben die gepakt en worden nu voor het spel gebruikt." Zo is het 'probleem' alsnog opgelost.

Trots

Jezelf vervelen tijdens de herfstvakantie is er niet meer bij als je dit spel in je bezit hebt. Directeur van de Efteling, Fons Jurgens, is dan ook enorm trots. "Samen Monopoly spelen is, net als een dagje naar de Efteling met het gezin, een mooie traditie."

Efteling-geld

In de Efteling-editie geen Kanskaarten of Leidseplein, maar Droomvlucht, Villa Volta en de Python. De stations van het spel zijn symbolisch ingevuld door de verblijfsaccommodaties van het pretpark. En betalen doe je niet met euro's maar met 'echt' Efteling-geld. Monopoly is sinds 1935 een veel gespeeld spel in de hele wereld. In vijftig landen zijn al meer dan driehonderd miljoen exemplaren verkocht.

Niet alleen de Efteling maar ook Tilburg en Steenbergen hebben hun eigen versie van het spel. Ook voor deze twee plaatsen werd het bordspel volledig in lokale sferen aangepast. Voorlopig is de Efteling-versie alleen te koop in het pretpark zelf. Vanaf 1 november is het spel ook te verkrijgen via de bekende speelgoedwinkels of online.