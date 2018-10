Wapenhandelaar Jan B. doet aangifte tegen burgemeester Jan Boelhouwer vanwege smaad en laster

HULTEN/GILZE EN RIJEN - Wapenhandelaar Jan B. uit Hulten heeft aangifte gedaan tegen burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen. Dit vanwege laster en smaad. “Ik heb mijn cliënt een aantal keer kunnen tegenhouden”, zegt de advocaat van Jan B. De uitzending van het NPO-programma Buitenhof van 9 september was volgens advocaat Brian de Pree voor zijn cliënt ‘de druppel’.

Burgemeester Boelhouwer heeft volgens De Pree vaak iets gezegd over zijn cliënt. “Maar ik ben van mening dat je niet bij elke bewuste of onbewuste verspreking actie moet ondernemen. In dit geval ben ik het echter met mijn cliënt eens. Dit ging echt te ver. De burgemeester roept dingen die niet de waarheid zijn. En mijn cliënt lijdt hierdoor schade.”

In de bewuste uitzending van Buitenhof noemt Boelhouwer de naam van Jan. B. niet. Maar volgens de advocaat doelde de burgemeester overduidelijk op zijn cliënt toen hij zei: ‘Eén keer was iemand op weg naar mij met een kalasjnikov en handgranaten. Bij nadere opsporing bleek dat hij ook nog 66 kalasjnikovs in zijn schuur had, plus de restanten van een doormidden gezaagd lijk wat hij in het kanaal had gegooid’.

'Aangifte nog niet bekeken'

De Pree wacht nu af wat de reactie is van justitie op de aangifte van zijn cliënt. Hij verwacht dat de uitspraken van burgemeester Boelhouwer onderzocht gaan worden om te bekijken of er inderdaad sprake is van een strafbaar feit.

Of dit onderzoek er komt, kon een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda maandagochtend nog niet zeggen. “We hebben de aangifte nog niet kunnen bekijken”, laat ze weten.

'Ontoelaatbaar' gedrag

Eind vorig jaar werd Jan B. veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand omdat hij burgemeester Boelhouwer, een politieman en een gemeenteambtenaar had bedreigd. De rechter noemde zijn gedrag 'ontoelaatbaar'.

Begin 2017 werd B. veroordeeld tot twee jaar cel voor het laten verdwijnen van het lijk van Freddy Janssen uit Valkenswaard. Een paar maanden later volgde een veroordeling tot vijf jaar en zeven maanden cel voor wapenhandel.