Tim (25) wil met zijn stoofpotje de European Young Chef Award winnen: Brabants met Italiaans accent

BERGHEM - Zijn Brabantse concurrenten heeft hij achter zich gelaten. Dus kan Tim Bressers uit Berghem zich nu helemaal focussen op het vervolmaken van het gerecht waarmee hij de European Young Chef Award 2018 hoopt te winnen: een Brabants stoofpotje met Italiaanse touch.

Van 25 tot 27 november gaat het voor de 25-jarige sous-chef van 'Taste bij Dirk' in Den Bosch gebeuren. Dan hoopt hij in het Ierse Galway met een heel eigen interpretatie van het typisch Nederlandse 'stoofpotje" dé European Young Chef Award 2018 in de wacht te slepen. "Er doen dit jaar volgens mij vijftien Europese landen mee. En koks die in een 3-sterrenrestaurant werken. Je kunt dus wel zeggen dat de concurrentie pittig is."

Stoofpotje mooi in balans

Maar daar gaat Tim zich niet op focussen. "Nee, ik ga gewoon m'n eigen ding doen en me heel goed voorbereiden. Door bijvoorbeeld nog een masterclass te volgen, tips te vragen aan de juryleden van 11 oktober en door veel te oefenen." Want al noemde de juryleden het stoofpotje van Tim vorige week 'mooi in balans', verbeteren kan natuurlijk altijd.

Tim klinkt rustig, relaxed en vastberaden. Hij gelooft in zijn stoofpotje met Italiaanse touch. "Ik gebruik allemaal mooie, lekkere Brabantse streekproducten. Maar maak er door een aantal bijzondere ingrediënten, zoals bijvoorbeeld de blauwaderkaas en Italiaanse kruiden, toch iets speciaals van. Waardoor het wel een stoofpotje is, maar dan toch anders."

Hele team komt aanmoedigen

Eén ding is zeker. Tim staat er eind november niet alleen voor. Hij kan op dit internationale podium voor jong kooktalent rekenen op de steun van zijn collega's, zo vertelt Desireé Tinus van 'Taste bij Dirk': "Dirk gaat sowieso met hem mee, maar ik denk dat er daarnaast nog zeker een man of 5 of 6 van ons team naar Ierland af. We gaan hem met z'n allen aanmoedigen!"

De European Young Chef Award is een initiatief van tien Europese regio's die zich inzetten voor beter, gezonder, veiliger en duurzamer voedsel. Brabant is een van die regio's. Tim heeft in de voorronde gewonnen van Julius Kramer van De Karpendonkse Hoeve in Eindhoven en Sandra Gourlay van Taste in Tilburg.