Jong PSV wint 'mini-topper' terwijl de volgende talenten al op de deur kloppen

Veel publiek op maandagavond tijdens de ‘mini-topper’ op de Herdgang. Het aanwezige publiek zag Jong Ajax beter starten. De Amsterdammers, die door interlandverplichtingen maar liefst veertien spelers misten, kwamen via Teun Bijleveld op voorsprong. Daarna werd Jong PSV sterker en kwam nog voor rust via een benutte penalty van Ramon Pascal Lundqvist op gelijke hoogte.

Net na rust zette Joël Piroe PSV zelfs op voorsprong en die goal bleek later de winnende te zijn. De 19-jarige spits ontsnapte aan buitenspel en lepelde de bal vervolgens binnen. Toch is het volgens voetbalkenner Aad de Mos niet Piroe die als spits naam gaat maken bij PSV.

De pareltjes

Yorbe Vertessen en Mohammed Ihattaren , dat zijn de twee talenten waar men op moet letten. Dat vindt in ieder geval Aad de Mos. De voetbalkenner volgt veel jeugdwedstrijden van PSV en vindt deze twee spelers boven de rest uit steken. Al speelden Ihattaren en Vertessen nog geen officieel duel voor Jong PSV, toch zijn dit de spelers die Jong PSV verder kunnen helpen, denkt De Mos.

“Yorbe Vertessen is een Belgische spits die altijd scoort. Hij is een echte spits met een neusje voor de goal en in de zestien is hij dodelijk.” Volgens De Mos is Vertessen nog redelijk onbekend bij het grote publiek, maar daar gaat verandering in komen. “Natuurlijk, er kan nog veel gebeuren. Maar ik heb hem doelpunten zien maken, die ik nog nooit heb gezien. Ik zie Vertessen en Ihattaren echt als toekomstige spelers van PSV 1.”

Paspoort Yorbe Vertessen

Grootste PSV-talent

“Mohammed Ihattaren is het grootste PSV-talent van de afgelopen tien jaar”, is De Mos lyrisch over het zestienjarige talent van de Eindhovenaren. “Die jongen heeft een ongekend spelinzicht en zijn aannames zijn fantastisch. Hij loopt ver voor op alle andere jongens bij PSV.” Ihattaren kon maandagavond niet meedoen met Jong PSV, aangezien de jonge middenvelder interlandverplichtingen had met Oranje onder-19.

Paspoort Mohammed Ihattaren

Beide spelers kwamen voor PSV O19 in actie in de Youth League-wedstrijden tegen FC Barcelona en Internazionale, waarbij Vertessen twee weken geleden nog de winnende goal wist te maken tegen de Italianen. Volgens De Mos zijn de twee talenten in goede handen bij PSV O19. “Ze hebben met Ruud van Nistelrooy een goede trainer en een goed voorbeeld. Dus dat moet goed komen.”