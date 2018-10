Mysterie rond zwart water in sloten in Stampersgat

"Na de melding zijn we gelijk begonnen met een veldinventarisatie van de verontreiniging. Het water wordt nu gedoseerd weggepompt zodat er geen schade ontstaat", zegt een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta. De resultaten van het onderzoek worden deze week nog verwacht.

Het vervuilde water wordt voorzichtig geloosd in de rivier De Dintel. "We willen ook in De Dintel geen schade aanrichten. Daarom moet het heel langzaam." Het wegpompen van het water gaat nog wel even duren. "We weten niet waar het vandaan komt." Toch is het Waterschap al wel begonnen met opruimen.