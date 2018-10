Groothandel Sligro uit Veghel schrapt tweehonderd banen

VEGHEL - Groothandelsbedrijf Sligro schrapt ongeveer 200 van de 900 banen op zijn hoofdkantoor in Veghel. Dat er banen zouden verdwijnen was met de verkoop van de supermarkten van EMTé wel duidelijk, maar het precieze aantal was nog niet bekend.

Een woordvoerder van Sligro bevestigt dat de gevolgen nu per afdeling bekend zijn en dat medewerkers die ontslag krijgen zijn geïnformeerd. Voor de afvloeiing van personeel is 16 miljoen euro gereserveerd.



Afscheid supermarktactiviteiten

Volgens de woordvoerder is door het afscheid van de supermarktactiviteiten onder meer een kleinere HR-afdeling nodig. “Daar werkten heel veel mensen. Ook voor een vakkenvuller van een paar uur per week werd een contract gemaakt.”

Verder gaat het onder meer om onderhoudsbanen, omdat er minder banden zijn waar onderhoud aan nodig is. Er zouden ook banen bijkomen voor onder meer internationalisering, maar per saldo verdwijnen er 200 functies. In totaal werken ongeveer 4500 mensen bij Sligro.