Hoe een Bredase jongen de manager werd van Elvis Presley, 'Hij had een neus voor geld'

ROOSENDAAL - “Ik was echt verbaasd dat het verhaal van de man achter de artiest nog nooit in het theater was verteld”, aldus producent en muzikant Hans van der Zee. En dan heeft hij het over het verhaal van de Bredase jongen Dries van Kuijk die uiteindelijk door het leven ging als Colonel Tom Parker, de manager van Elvis Presley. Dinsdag is de eerste tryout van de voorstelling ‘De Kolonel – how to manage Elvis’ in theater De Kring in Roosendaal.

“Tom Parker wordt de grootste manager van de wereld genoemd en dat is niet voor niets”, vertelt regisseur Eva-Lise Geerlings. Parker was de enige manager van de The King of Rock and Roll. “Hij had echt een neus voor geld verdienen, van jongs af aan al”, aldus van der Zee.

Breda

In 1909 verliet van Kuijk op 19-jarige leeftijd Breda om als immigrant om z'n geluk te beproeven in Amerika. “Hij is stiekem naar gegaan, zonder papieren en hij was daar dus illegaal. Hij is toen in het leger gegaan en daardoor is hij zijn Nederlandse status verloren. Uiteindelijk was hij dus stateloos”, aldus Geerlings. “En dat is ook de reden dat Elvis niet buiten Amerika kon optreden, want zijn manager Parker wilde per se mee.”

Maar in de voorstelling kan Parker wel terug naar Nederland. “In een film die we hebben gemaakt laten we hem terug gaan naar de plekken die belangrijk zijn voor hem zijn. Zijn geboortehuis, het casino en de stad Breda. Het is fictie, maar wij vonden dat een mooi uitgangspunt”, aldus de regisseur.

Filmbeelden

De voorstelling combineert filmbeelden en projecties met livemuziek door een twaalfkoppig orkest. Dinsdag om 14.00 uur is de voorstelling te zien in de Kring in Roosendaal, daarna is hij in Brabant ook nog te zien in Etten-Leur en Veghel.