De Troeteleik van Ulvenhout is Boom van het Jaar, maar gaat dit de boom redden?

Peter Derksen, directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag, voerde keihard campagne voor de troeteleik. “We willen dat deze boom zijn verhaal kan blijven vertellen, hij staat er al 180 jaar en mag niet verloren gaan”, zei hij eerder.

Dinsdagochtend gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan dat ze samen met andere betrokkenen blijft zoeken naar een manier om de 'monumentale boom' te redden. "We hebben een goede en betaalbare oplossing met zijn allen nog niet gevonden", zei ze.

De verkiezing werd volgens de organisator uiteindelijk een spannende strijd. De troeteleik had hevige concurrentie van de Troostboom van TerWorm in Limburg. "Tot begin oktober stond deze Troostboom nog bovenaan", legt een woordvoerder van SBNL Natuurfonds dinsdagochtend uit in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. Uiteindelijk stemden 2800 mensen op de troeteleik.

Het brons ging naar een monumentale kastanje bij Amerongen in Utrecht.

Opvallend is dat de troeteleik eerder dit jaar niet werd verkozen tot mooiste en meest bijzondere boom van Brabant. Die eer ging naar De linde van Sambeek.

Europese verkiezing in 2019

Deze verkiezing Boom van het Jaar maakt onderdeel uit van de Europese Tree of the Year. De winnende Boom van het Jaar wordt de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing in 2019. De winnaar hiervan wordt in maart volgend jaar bekend.

SBNL Natuurfonds heeft het initiatief voor de verkiezing genomen om ervoor te zorgen dat ook de verhalen achter Nederlandse bomen bekendheid krijgen. En dus niet om stelling te nemen over het wel of niet kappen van de troeteleik. "We willen in deze discussie geen partij zijn", zegt de woordvoerder.

Cheque

Onderdeel van de prijs is een cheque ten behoeve het onderhoud van de boom. Over de uitreiking hiervan moet de organisator het nog even hebben met Rijskwaterstaat, geeft een woordvoerder aan.