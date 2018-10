Deel dit artikel:













Fietsen die opdoken in schuurtje in weiland zijn afgelopen zomer gestolen op camping in Dongen De politie vond zondag 22 gestolen fietsen in een schuurtje op een weiland. (Foto: Politie)

WAALWIJK - Het grootste deel van de fietsen die zondag gevonden werden in een schuurtje op een weiland in Waalwijk blijkt deze zomer te zijn gestolen van een camping in Dongen. De afgelopen dagen kon al een aantal eigenaren worden achterhaald. Zij kregen het heuglijke nieuws te horen dat hun fiets gevonden is. Een paar fietsen werd in Vlijmen gestolen.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Achttien e-bikes verdwenen op 17 augustus van een mini-camping aan de Groenstraat in Dongen. De fietsen stonden allemaal bij elkaar in een gebouw op het campingterrein. Ze waren van campinggasten. Woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie merkte destijds op dat er wel vaker elektrische fietsen worden gestolen, maar dat het hier wel om een groot aantal ging. "Een e-bike kost nieuw al snel tweeduizend euro. Die leveren tweedehands best wel wat op." Foto's op Facebook

Afgelopen zondag dook in een schuurtje op een weiland aan de Weteringweg in Waalwijk, niet ver bij Dongen en Vlijmen uit de buurt, een partij fietsen op. Sommigen van die rijwielen waren voorzien van fietsmand of fietstas. Op dit moment is van twee fietsen nog onduidelijk waar ze vandaan komen. Foto's van fietsen waarvan de eigenaar niet getraceerd kan worden, zullen gepubliceerd worden op de Facebookpagina van de politie Waalwijk. Niet alle fietsen zullen ook daadwerkelijk teruggaan naar de eigenaren. Wanneer iemand van zijn verzekering geld heeft ontvangen na de diefstal van zijn of haar fiets, gaat de nu teruggevonden fiets naar de verzekeringsmaatschappij die heeft uitgekeerd. Ook tractor gejat

In het weiland in Waalwijk werd zondag behalve de fietsen ook een gestolen tractor aangetroffen. Die werd niet op dezelfde plek gestolen als de fietsen. In verband met politieonderzoek dat nog loopt, zegt de politie niet waar die tractor vandaan komt.