Hete zomers brengen collectie NAC Museum in gevaar: 'Het behang kwam van de muur'

"Hier kwam het behang helemaal van de muur af", zegt John de Leeuw, vrijwilliger en bestuurslid van het NAC Museum, een stichting die financieel los staat van de voetbalclub. Hij wijst op de tweede verdieping naar een wand met daarop een grote foto van NAC-supporters met Bengaals vuurwerk. "Van boven naar beneden, alles er af door de warmte."

Behang van de muur

Het NAC Museum heeft wegens geldgebrek geen airco en dat eist zijn tol. De hete zomer heeft het bestuur van het NAC Museum met de neus op de feiten gedrukt. Het vallende behang, dat er alweer tegenaan is geplakt, blijkt nog de minste zorg.

Collectie loopt gevaar

"De collectie loopt door de hitte gevaar", zegt Ad van den Bemt, bestuurslid en beheerder. "Het kan hier in de zomer tegen de veertig graden aan lopen. Het fotobehang valt van de muur af en de papieren krijgen een andere kleur. We moeten hier iets aan doen, want anders kunnen we binnen twee of drie jaar afscheid nemen van onze waardevolle spullen."

"We hebben veel oude papieren, zoals de notulen van de oprichting van NAC uit 1912", vult John de Leeuw aan. "En ook oude materialen, zoals de kampioensvaandel uit 1921. Die kunnen niet goed tegen deze temperaturen."

Niet genoeg geld

En dus moet het NAC Museum maatregelen nemen. Er is echter een probleem, er is niet genoeg geld. "Het is heel simpel", legt De Leeuw uit. "We willen een klimaatbeheersingssysteem aanschaffen voor het NAC Museum. Dat kost veel geld, geld dat we helaas niet hebben. We roepen iedereen dan ook op om ons te steunen via crowdfunding."

Wil je het NAC Museum helpen, klik dan hier.