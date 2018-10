Bijna 26 graden! Opnieuw sneuvelt er een weerrecord in Brabant

GILZE-RIJEN - Weer zijn we in onze provincie een weerrecord rijker: het is vandaag namelijk de warmste 16 oktober ooit. In het meetstation van Gilze-Rijen werd een temperatuur van 25,8 graden gemeten en dat is ook landelijk een record.

"De weerrecords vliegen je wel om de oren, hè", lacht weervrouw Grieta Spannenburg van Weer.nl. De hele maand oktober is tot nu toe een warme maand. "Het blijft interessant dat de temperaturen nog zo hoog zijn. En ik ben ook wel enigszins verbaasd, want eigenlijk hadden we toch echt wel neerslag verwacht." Die bleef de afgelopen dagen uit en mede daardoor werd het vandaag bijna 26 graden.

Het oude record (25,5 graden) werd vorig jaar gemeten in Eindhoven en Maastricht. En ook nu is het in Eindhoven warm. "Het is daar nu 25,5 graden. In Woensdrecht en Volkel is het iets koeler met 25,0 en 25, 1 graden. Maar ook dat kan vandaag nog verder oplopen."

Warmste oktober?

Of oktober ook de boeken in gaat als de warmste oktobermaand ooit, is nog afwachten. In 2001 was het met een gemiddelde van 14,2 graden de warmste oktober ooit. "Nu zitten we ook op een gemiddelde van 14,2. Maar we moeten wel nog een halve maand", zegt Grieta. "Maar ik denk dat deze maand wel in de top drie terecht kan komen."