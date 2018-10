Samen voor de Voedselbank: 'Dit jaar willen we nog meer gaan inzamelen'

Dinsdagochtend werd door Omroep Brabant, samen met de Brabantse Voedselbank, het startsein gegeven voor weer een nieuwe aflevering van de actie 'Samen voor de Voedselbank'. Want al gaat het goed met de economie, het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is onverminderd groot. Maar zoals in de vorige edities bleek, is Brabant bereid om veel te geven voor de voedselbank. Vorig jaar werd een recordaantal van 166.784 producten opgehaald.

"We hebben het gezellig gemaakt vorig jaar in de Speelboerderij, en gezorgd dat iedereen wist dat er hier ingeleverd kon worden", zegt eigenaar Marcel Sommers van de Speelboerderij in Rucphen. "Sommige mensen gingen weg om vervolgens weer terug te komen met hun boodschappen voor de Voedselbank. Dit jaar gaan we het op dezelfde manier doen".









Volgens Jan de Smet, voorzitter van de Voedselbank Goed Ontmoet, voor de regio Bergen op Zoom, zijn de houdbare producten hard nodig. "We vallen nu droog met verse producten. Dat betekent dat we houdbare producten nodig hebben. We werken samen met fabrikanten, maar kunnen niet alleen maar zakken snoep weggeven. We willen ons zoveel mogelijk aan de schijf van vijf houden."









De actie samen voor de Voedselbank loopt van maandag 3 tot en met vrijdag 14 december. Vorig jaar waren er 100 inzamelpunten in Brabant. Dit jaar moet dat getal hetzelfde zijn of liever nog meer. De producten die mensen kunnen inleveren in december zijn koffie, thee, pasta, pastasaus, suiker en nog een heel boel meer producten die langer houdbaar zijn.

Wilt u zich aanmelden als inzamelpunt, stuur dan een mail naar het voedselbankteam voedselbank@omroepbrabant.nl