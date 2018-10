Deel dit artikel:













Jerrycans met 400 liter amfetamine-afval gevonden in busje in Tilburg, 3 mensen aangehouden

TILBURG - De Landelijke Eenheid van de politie heeft dinsdagmiddag een busje staande gehouden op de Mina Krusemanweg in Tilburg. In het busje stonden 16 jerrycans waar 400 liter amfetamine-afval in zat. Twee mensen die in het busje zaten, moesten mee. Ook een derde persoon uit een andere auto werd aangehouden.

"Agenten van de Landelijke Eenheid zagen het busje tijdens een routine-controle. Toen ze de jerrycans zagen staan, vermoedden ze dat het om drugsafval ging", legt een woordvoerder van de politie uit. Het was volgens de woordvoerder geen gerichte actie op dit busje. De omgeving van de Mina Krusemanweg werd afgesloten. Het busje stond in de buurt van de McDonald's, maar die hoefde vanwege het drugsafval niet te worden ontruimd.