Yassine werd doodgeschoten bij Beachclub Sunrise in Best, vandaag begint de rechtszaak

SCHIPHOL - In de extra beveiligde rechtbank in Schiphol begint woensdagmorgen de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de man die ervan verdacht wordt Yassine Majiti doodgeschoten te hebben. Dat gebeurde op de parkeerplaats bij Beachclub Sunrise in Best.

Majiti was die avond naar een groot salsafeest geweest in de beachclub. Aan het eind van de avond maakte een geweerschot een einde aan zijn leven. In zijn woonplaats Den Bosch werd met veel ongeloof op de dood van Majiti gereageerd. Ook de teamgenoten van voetbalclub CHC waren overdonderd door het slechte nieuws vorig jaar. "Yassine was een hele zachtaardige jongen. Hij deed geen vlieg kwaad", zei een van de teamgenoten vlak na de fatale schietpartij.

Verdachte

Een paar dagen na de dodelijke schietpartij in Best pakt de politie een 39-jarige Eindhovenaar Toon N op. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Hij staat woensdag terecht in een extra beveiligde rechtbank. Daar is voor gekozen nadat tijdens een van de proforma zittingen in de rechtbank in Den Bosch de boel uit de hand liep. De familie van de doodgeschoten Majiti viel de verdachte en een journalist van Omroep Brabant aan.

