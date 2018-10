Verhalen van je opa en oma binnenkort op tv, Brabants verleden verteld in gloednieuwe serie

EINDHOVEN - De verhalen van je opa en oma die op zondagmiddag worden verteld bij een kopje koffie, komen binnenkort op televisie. In de nieuwe tv-serie 'Goud van Brabant' gaan jonge Brabanders met hun grootouders verhalen in beeld brengen die niet verloren mogen gaan.

De nieuwe televisieserie is een initiatief van de provincie Brabant en Stichting Nieuwe Helden. In 'Goud van Brabant' moet het rijke Brabantse verleden in beeld worden gebracht. Volgens de programmamakers kijk je namelijk anders naar de wereld om je heen, als je meer over je verleden weet.









Het tv-programma wordt vanaf woensdag uitgezonden bij Omroep Brabant en bestaat uit vijf verschillende items die in de uitzending terugkomen:

Creatief talent

Brabantse talenten kunnen zich melden met toffe ideeën om verhalen van vroeger tot leven te wekken. De makers met de beste ideeën krijgen de kans om het idee uit te voeren met duizend euro ondersteuning én een professionele coach.

De Serie

De Serie is een reeks van tien korte afleveringen, gemaakt door filmmaker Daan Jongbloed. De afleveringen vertellen samen een bijzonder verhaal, een gebeurtenis of een thema uit het rijke Brabantse verleden.









De Reportage

In het onderdeel ‘De Reportage’ wordt een bekende Brabander naar een erfgoedlocatie gestuurd. Daar moet hij of zij meer te weten komen over het verhaal achter deze locatie. Dit kan een museum zijn, maar ook een kasteel, een fort of een herbestemmingsproject.

Agenda

Actuele activiteiten in het Brabantse erfgoedveld worden in de schijnwerpers gezet in het onderdeel Agenda. Zo weet je precies wat er allemaal te doen is in Brabant op het gebied van erfgoed.

Verhaal van opa en oma

Verhalen van een oudere generatie die echt niet verloren mogen gaan, worden in dit onderdeel naar voren gebracht. Jonge Brabanders gaan in contact met hun grootouders om samen persoonlijke verhalen van vroeger zichtbaar te maken.