4,5 jaar cel voor Adri van P. voor de smokkel van 90 kilo cocaïne naar Van Puijfelik

AMSTERDAM - Adri van P. is woensdag veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor de smokkel in cocaïne. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat hij 90 kilo cocaïne vanuit Ecuador Nederland binnen heeft gesmokkeld. De partij coke zat verstopt in zeecontainers met houtbriketten die bestemd waren voor papierverwerker Van Puijfelik in Oosterhout.

Adri van P. is de vader van één van de eigenaars van de papierverwerker. Zijn zwager, Jack A, werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar.

Wesley Welten, de advocaat van Van P., noemde de uitspraak 'zwaar teleurstellend'. "Mijn cliënt is onschuldig. Hij is er door zijn zwager ingeluisd." Welten kondigde aan dat hij in hoger beroep gaat.

Zeecontainers

De zeecontainers werden in januari van dit jaar onderschept in Antwerpen. De douane haalde het grootste gedeelte eruit maar liet ook wat cocaïne achter om vervolgens het transport van de container te volgen naar Van Puijfelik in Oosterhout. Daar deed de politie na sluitingstijd een grote inval. Op dat moment waren drie personen bezig om de holle ruimte waarachter de cocaïne verstopt zat, open te lassen. Op last van burgemeester Fränzel moest Van Puijfelik een jaar dicht.

LEES OOK: Directeur papierverwerker aangeslagen na sluiting:'Dit doet veel pijn, ik voel me machteloos'

Adri van P. versus Jack A.

Tijdens de zitting op 4 oktober werd duidelijk dat de familieleden Adri van P. en Jack A. elkaar ervan beschuldigingen erin geluisd te zijn. Volgens Adri had Jack hem gevraagd of hij houtbriketten wilde kopen bij een bedrijf in Ecuador. Jack A. beweert het tegendeel: Adri had hem betrokken bij de smokkel maar niet verteld dat het om cocaïne ging. Dat zou hij later pas hebben gehoord.