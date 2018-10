Dode bij ernstig ongeluk op A4 bij Woensdrecht, snelweg weer vrij

WOENSDRECHT - Op de A4 bij Woensdrecht is woensdagochtend een 32-jarige bestuurder uit Amsterdam overleden bij een verkeersongeluk. De bestelbus van het slachtoffer reed daar tegen een vrachtwagen.

Zo rond halftien in de ochtend gebeurde het ongeval. Hoe het precies kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de situatie. De snelweg was lange tijd afgesloten in de richting van Bergen op Zoom. Rond kwart over twee waren alle rijstroken weer open.

Het verkeer werd lange tijd omgeleid via Breda over de E19 en A16. De ANWB sprak van een zeer grote vertraging.