Van wie bende gij d'r ene? Darter Maikel Verberk hoopt ooit een wedstrijd tegen Van Gerwen te spelen

Verberk begon als kleine peuter al met darten. "Ik zag het altijd bij mijn vader en wilde dat ook doen", vertelt hij. Het ging alleen in het begin niet meteen heel goed. "We hadden het dartbord op de kast gehangen en ik kan me herinneren dat er in het begin meer gaten in de kast zaten dan in het bord."





Van Gerwen als tegenstander

Verberk is naast darter nu ook nog automonteur. Werk dat hij graag doet maar zijn droom is toch om uiteindelijk in de grote televisietoernooien te staan. Zijn ultieme tegenstander in zo'n wedstrijd? "Dan denk ik toch in de categorie Peter Wright en Van Gerwen".





LEES OOK: Van wie bende gij d'r ene? Autocoureur Kay van Berlo hoopt ooit de 24 uur van Le Mans te winnen