Beveiliger hield Yassine vast toen hij werd doodgeschoten: ‘Ik hoop dat je wegrot in de gevangenis' Kaarsjes en een foto naast het condoleanceregister voor Yassine Majiti.

AMSTERDAM - De beveiliger die Yassine Majiti vasthield toen de Bosschenaar vorig jaar werd doorgeschoten bij beachclub Sunrise in Best, was woensdag duidelijk geëmotioneerd tijdens de rechtszaak tegen de verdachte Toon N. uit Eindhoven. "Ik denk iedere keer terug aan het moment dat Yassine in mijn handen stierf. Je richtte toen je pistool op mij. Ik vraag me voortdurend af of je ook mij wilde doden.”

Geschreven door Rebecca Seunis

De beveiliger raakt zo geëmotioneerd dat zijn advocaat het woord overneemt. “Mijn dochtertje ziet mij nu huilen”, zegt hij. De beveiliger heeft sinds de avond van de schietpartij niet meer kunnen werken als beveiliger en raakte zijn baan kwijt. "Ik hoop dat je in de gevangenis mag wegrotten”, leest de advocaat namens de beveiliger voor. Ook de relatie van de beveiliger ging over door de traumatische gebeurtenis. Familie van slachtoffer

De advocaat spreekt ook namens de vader van Yassine. “Wij missen zijn lach, zijn hulp, zijn steun.. Met onze gezondheid gaat het slecht. We hebben kalmeringsmiddelen nodig. Wie gaf deze man het recht om zo'n belangrijk mens uit ons leven te nemen. Eén broer is gestopt met school en een ander kan niet meer werken.” LEES OOK: Man die verdacht wordt van doden Yassine bij schietpartij Beachclub: 'Ik handelde uit noodweer' De broer die erbij was kan er nog niet over praten, zelfs niet met een psychiater, schrijft de vader. "Hij zag zijn broer zijn laatste adem uitblazen en het gat in zijn achterhoofd waar het bloed uit stroomde", zo wordt voorgelezen. De familieleden hopen ook op een schadevergoeding via de rechtbank. Voor de broer die de schietpartij zag, eist de advocaat 25.000 euro shockschade. Salsafeest

Het leven van Yassine Majiti eindigde in november vorig jaar, toen hij werd doodgeschoten op de parkeerplaats bij beachclub Sunrise in Best. Op 21 februari diende de zaak tegen Toon N., de man die verdacht wordt van het doden van Majiti. In maart van dit jaar brak er een grote vechtpartij uit in de rechtbank van Den Bosch bij een pro-formazitting over de dodelijke schietpartij. In de rechtszaal werd de verdachte aangevallen door familieleden van Majiti.