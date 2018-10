22-jarige Sjors van Berlo uit Gemert wordt vermist: 'Ik maak me ernstige zorgen'

GEMERT - De 22-jarige Sjors van Berlo wordt sinds zaterdag 13 oktober vermist. Sindsdien hebben zijn ouders en vrienden geen contact meer met hem kunnen krijgen. Maandag verscheen hij ook niet op zijn werk.

"Ik maak me ontzettend zorgen", zegt vriend Marco. "Hij is de laatste tijd wat depressief geweest. Vrijdagavond zouden we afspreken. Toen ik hem een berichtje stuurde met dat ik nog even snel moest douchen, zei hij dat hij dan eerst even ergens anders langs zou rijden. Daarna heeft niemand meer wat van hem gehoord."

Sjors had op het moment dat hij verdween de auto van zijn ouders bij zich, een donkerblauwe Dacia Logan met het kenteken: 66-HXJ-9. Op maandagochtend zou hij die auto terugbrengen. "Zijn moeder heeft hem dan nodig om te gaan werken. Normaal gesproken is hij nooit te laat. We hebben alle mogelijke routes al gereden, maar niks gevonden."

Signalement

Sjors van Berlo is 22 jaar oud, heeft grijs/groene ogen en is 1.80 meter. Je kunt hem herkennen aan zijn donkerblonde lange dreads. De politie doet via Facebook een oproep om uit te kijken naar de jongen en door te geven wanneer je iets hebt gezien of meer weet.