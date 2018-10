Burgemeester Depla: 'Opruimen drugs kost ons dit jaar al 1 miljoen euro'

BREDA - "Het opruimen van drugslabs en -afval heeft onze politie-eenheid dit jaar al 1 miljoen euro gekost." Dat zei de Bredase burgemeester Paul Depla woensdagavond in het programma Pauw.

"Dat bedrag zijn we sinds 1 januari alleen al kwijt aan het opruimen van deze rommel. En dan heb ik nog geen agent meegeteld die bezig is met opsporing van daders", voegde hij toe. "Voor dat geld had ik tien wijkagenten een jaar kunnen inzetten."



Hij benadrukte aan de hand van cijfers met hoeveel drugszaken de politie Zeeland-West-Brabant dit jaar te maken had. "Negen drugslabs zijn ontmanteld, vijftien opslagplaatsen en meer dan 47 dumpingen!"



Legalisering

De burgemeester vertelde opnieuw hoe belangrijk volgens hem de legalisering van wietteelt is. "Als de overheid drugshandel niet goed organiseert, laat je het over aan de illegale markt en daar profiteren criminelen van", zei hij.



Hij baalt ervan dat drugscriminelen er soms nog steeds mee wegkomen. "Gisteren in Breda hadden we weer een vrij jonge gast die gepakt werd. Ze vonden 100.000 euro aan kledingstukken. En dan moet je uitleggen aan zijn buurman, jij moet gewoon naar je werk om negen uur."