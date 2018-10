Parkeergarage Eindhoven ingestort door fout neerleggen van vloer, oordeelt Onderzoeksraad

EINDHOVEN - De parkeergarage van Eindhoven Airport die mei vorig jaar een maand voor oplevering instortte bevatte een ontwerpfout in de vloeren. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) donderdag. De platen werd een kwartslag gedraaid, maar dat kon de fundering niet aan.

Eerder concludeerden twee onderzoeksbureaus al in opdracht van hoofdaannemer BAM en Eindhoven Airport dat de directe oorzaak een fout in de zogeheten bollenvloer betrof. Volgens de OVV schuilt de fout echter in hoe de vloer is neergelegd, en kwam die fout al zeker twee maanden eerder aan het licht. Daarmee ligt de schuld volgens de Raad ook bij bouwbedrijf BAM, dat te haastig en onder financiële druk wilde presteren.









Draaien bollenplaten

De bollenplaten werden in de parkeergarage een kwartslag gedraaid, wat niet gebruikelijk is. Daardoor kwamen er naden te liggen op de plekken waar de vloer het meest doorbuigt. De wapening onder vloer was te kort voor zoveel buiging, waardoor ze de hoge temperatuur op de dag van de instorting niet aankon en bezweek.

Al twee maanden voordat de garage instortte waren er volgens de OVV signalen die wezen op een ontwerpfout. Er zaten toen al scheuren in de vloeren en er stonden plassen op. De OVV spreekt van een ‘constructief veiligheidstekort’.

LEES OOK: Wat ging er mis bij de parkeergarage van Eindhoven Airport? Vandaag weten we het

"Niemand zag aanleiding om de veiligheid in twijfel te trekken, terwijl dit wel had gekund en gemoeten", zo leest het rapport, dat scherp uithaalt naar bouwbedrijf BAM. De bouw van de garage verliep volgens de OVV onder grote tijdsdruk en ging vroeg gepaard met financiële tegenslagen.









“Dat zorgde ervoor dat werd gewerkt in een klimaat waarin het beperken van het verlies en het halen van de planning prioriteit hadden." Opdrachtgever Eindhoven Airport toonde volgens de Raad bovendien te weinig betrokkenheid bij de kwaliteit van de bouw.



Eindhoven Airport zegt als opdrachtgever van volgende bouwprojecten 'in de toekomst meer bijdrage te willen leveren om dit soort gebeurtenissen te voorkomen'. Het rapport van de Onderzoeksraad bewijst volgens de directie van de luchthaven 'dat een goed contract nog geen garantie is voor een veilige uitvoering'.

Volgens Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport NV, is dit een 'wake-up call'. Volgens Meijs kunnen alle betrokken partijen de juridische verantwoordelijkheden aan de voorkant nog zo helder met elkaar afspreken, 'uiteindelijk moet een gebouw gewoon blijven staan''.

Uiteindelijk trekt de Onderzoeksraad het probleem breder dan Eindhoven Airport, en zegt ze dat de gehele bouwsector te weinig zelfreflectie kent en er teveel partijen naar elkaar wijzen na een fout, de laagste prijs vaak de overhand krijgt en dat veiligheid zelden kan worden gegarandeerd.

Eerder conclusies

Honderden gebouwen in heel Nederland met soortgelijke vloeren werden op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken gecontroleerd en indien nodig aangepast. Dat op basis van de conclusies van de twee bureaus die eerder onderzoek deden naar de oorzaak.

Sommige schoolgebouwen, universiteiten en kantoorpanden werden maanden gesloten. Een splinternieuw gebouw van Windesheim Hogeschool in Zwolle is nog steeds dicht. De Onderzoeksraad stelt 'better safe than sorry', maar hoopt dat er tijdens die onderzoeken dus ook is gekeken naar hoe de platen zijn neergelegd.

Op de vraag of bij de nieuwe parkeergarage die in aanbouw is bij Eindhoven Airport dezelfde fouten bij het leggen van de vloer zijn vermeden. kan de Onderzoeksraad kort zijn. "We hebben de details over bouw nog niet ingezien, maar we mogen het hopen."