Overgewaaid uit Amerika: Is zakkensmijten de nieuwe topsport van Brabant?

WALSBERG - Ongegeneerd met zakken smijten, lijkt je dat ook zo heerlijk? Dan zit de club Zakkensmijters Walsberg met smart op je te wachten. In het dorp haalde ze de sport Cornhole, zo noemen ze het in Amerika, naar Brabant. Nu zoeken ze nieuwe leden.

Oprichter Karel Sleegers haalde het zakkensmijten naar Walsberg. Hij raakte verknocht aan de sport toen hij er mee geconfronteerd werd in het Duitse Pellingen. Daar woont namelijk zijn broer, Karel: “Er zijn mensen die hier hun geld mee verdienen en dat willen we in Nederland natuurlijk ook bereiken.”

Topsport

Kort gezegd is het de bedoeling dat je zakjes met rijst in een gat probeert te gooien. "De afstand van acht meter maakt het moeilijk, maar je moet ook zo hoog mogelijk gooien. Dan krijg je hem namelijk zo goed mogelijk in het gat." Het blijkt een serieuze sport te zijn, vooral in Amerika. Daar worden wedstrijden gehouden. Zie hier hoe dat er aan toe gaat:

Dat kunnen we in Brabant ook, dacht Karel, en dus is de club Zakkensmijters Walsberg nu een feit. Jong en oud mag zich aanmelden: "Elke maandagavond trainen we bij ons in Walsberg, dus kom maar kijken en als je het wat vindt, dan kun je je gelijk bij ons inschrijven.”