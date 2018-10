Ad van den Hurk niet verrast door cassatie in zaak Nicole van den Hurk

EINDHOVEN - Ad van den Hurk is niet verrast dat Jos de G. in cassatie gaat bij de Hoge Raad. De G. is veroordeeld voor verkrachting en doodslag in de zaak Nicole van den Hurk. Op 9 oktober kreeg De G. in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd. “Die man heeft niets te verliezen, dus hij pakt alles aan om zo lang mogelijk door te procederen”, volgens de vader van Nicole.

Door de beslissing om in cassatie te gaan wordt het proces nog langer gerekt. “Hij kan geen strafvermeerdering of strafvermindering krijgen en het kost hem geen cent”, vertelt Ad van den Hurk in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant Radio. “Maar heel veel schrik zit er bij ons en de rest van de familie niet in. Het gaat niet meer om een rechtszaak, maar om het feit of er juridisch fouten gemaakt zijn.”

Van den Hurk verwacht niet dat dat het geval is. “Ik ga het met vertrouwen tegemoet. Ik denk niet dat er fouten gemaakt zijn de afgelopen jaren. Anders zouden ze hun werk heel slordig gedaan hebben.”

DNA-match

Het was lang onduidelijk of de zaak opgelost zou worden. Tot De G. in 2014 in beeld kwam na een DNA-match. De rechter achtte toen alleen de verkrachting bewezen. Het hof zag ook genoeg bewijs voor de stelling dat De G. Van den Hurk met geweld om het leven heeft gebracht.

De advocaten van De G. vinden dat de verdachte geen eerlijk proces heeft gehad en dat doorslaggevend bewijs ontbreekt. "Ook de bewezenverklaring is gebrekkig geformuleerd", vertelt advocaat Job Knoester. Daarom pleiten ze voor vrijspraak.

'Duidelijk wie de dader is'

Voor Van den Hurk is het een ding duidelijk: “Als we kijken naar de rapporten en de getuigenverklaringen die we gehoord en gelezen hebben is het voor ons duidelijk dat deze man die dader is, zeker als je naar zijn verleden kijkt.”

“Voor ons gevoel is het nooit helemaal afgesloten, want je krijgt je kind niet terug. Ik wil het ook niet afsluiten en een leven leiden zonder Nicole. Ik wil tegen haar kunnen zeggen dat het recht heeft gesproken. Dat is misschien iets wat we nog even uit moeten stellen nu.”