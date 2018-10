De Liberation wandelroute: van Londen naar Berlijn... door Brabant!

EINDHOVEN - Het precieze traject van de megawandelroute die in 2020 75 jaar vrijheid moet markeren, is nog niet vastgesteld. Maar dat deze Liberation wandelroute van Londen naar Berlijn ook door Brabant loopt, staat volgens een woordvoerder van de Stichting Liberation Route Europe-Nederland vast.

Hij noemt de trajecten van Hells Highway van Lommel in België naar Grave, via het Airborne wandelpad. En de route vanuit Zeeland, via West-Brabant richting Antwerpen. Dit laatste om de slag bij de Schelde te benadrukken.

De wandelroute van in totaal zo’n drieduizend kilometer verbindt honderden locaties in Europa die een rol speelden in de opmars van de geallieerden bij de bevrijding van Europa in 1944 en 1945. De wandelroute loopt van Londen naar Berlijn.

In 2020 opening wandelroute

Over de definitieve route is de Stichting Liberation Route Europe-Nederland momenteel in overleg met diverse historische verenigingen en ook met wandelorganisaties. In de loop van volgend jaar moet er duidelijkheid zijn.

Een woordvoerder benadrukt dat de route gebruik zal maken van bestaande wandelpaden. In 2020 wordt de wandelroute officieel geopend. Het jaar waarin Europa 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog herdenkt.