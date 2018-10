Hardwell geeft voorlopig laatste show: 'Het is niet vreemd dat hij nu rust wil'

BREDA - Hij ontmoette hem verschillende keren en vandaag, bij de soundcheck voorafgaand aan het laatste concert voor zijn afscheid, maakt DJ Hardwell zelfs tijd voor een ontmoeting met Tilburger Mark van Bergen. Die overhandigt hem vanmiddag om drie uur in de Ziggo Dome zijn nieuwe Engelstalige boek Dutch Dance, waar hij de Bredase top-dj ook voor interviewde.

DJ Hardwell (30) die al tien jaar aan de top staat, neemt een sabbatical voor onbepaalde tijd. Robbert van de Corput zoals hij echt heet, heeft tijd nodig voor zichzelf. “Het kost veel energie, liefde, creativiteit om 24 uur per dag Hardwell te zijn”, aldus de dj eerder. ”Daarom heb ik besloten om mijn agenda volledig leeg te maken. Ik heb altijd met de grote druk om kunnen gaan, maar voor nu is het te veel.

Ups and downs

Robbert is iemand die eigenlijk nog ontzettend jong is, maar nu al een enorme staat van dienst heeft. Hij heeft ups and downs gehad, daar heeft hij ook nooit geheim van gemaakt. Hij werd door de hele wereld gezien als kroonprins van Tiësto,” vertelt Van Bergen.

Ook Tiësto (Tijs Verwest), die andere grote dj die overal ter wereld concerten geeft, komt uit Breda. “Tiësto was echt de eerste dj die wereldwijd een superster werd. Hij heeft heel veel dj’s en producers geïnspireerd. Zo zat Martin Garrix tijdens de Olympische Spelen in Athene naar Tiësto te kijken, die daar optrad. Vanaf dat moment wilde hij hetzelfde bereiken.”

Café Janssen

Hardwell begon zijn carrière in de Bredase kroeg Café Janssen. Tiësto stond drie avonden in de week achter de draaitafel bij Spock, om de hoek bij Café Janssen. De twee dj’s werkten verschillende keren samen. “Maar Robert heeft nooit misbruik gemaakt van het succes van Tijs. Hij had zelf een enorm talent, hij stond op zijn veertiende al te draaien. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar het is niet vreemd dat hij nu rust wil. Hij heeft jaren keihard gewerkt.”

Bubbling

Niet iedereen weet het, maar de dance-dj had vroeger een voorliefde voor bubbling. Samen met andere dj’s maakte hij op jonge leeftijd de cd-reeks Bubbling Beats. Het ritme en de dansbaarheid sprak hem aan. “Hij is echt bezeten van muziek. Een keer per jaar komt hij naar de Rockacademie in Tilburg, dan gaat hij met de studenten de studio in. Hij is ontzettend gedreven. Wat Tiësto met hem deed, doet Robert nu met ander jong talent. Ze helpen elkaar.”

Veel bekende dj’s komen uit Brabant, zo woont Fedde le Grand in Tilburg. Dat Brabanders zo succesvol zijn, is niet vreemd. Van Bergen: “Ze kwamen allemaal samen, Breda werd een pleisterplaats. Je moet ook niet vergeten dat de Nederlandse dancescene enorm geïnspireerd werd door de Belgische Sound. Tiësto en veel andere zuidelijke dj's van zijn generatie, kwamen ook veel in Vlaamse clubs.”

Voor het boek, Dutch Dance: How The Netherlands took the lead in Electronic Music, sprak Tilburger Mark van Bergen met vijftig dancecoryfeeën uit binnen- en buitenland. Het boek van de Brabander is deze week gepresenteerd op het Amsterdam Dance Event (ADE).