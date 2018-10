Deel dit artikel:













Koelbloedige liquidatiepoging op eigenaar telefoonwinkel in Breda, hof legt langere celstraf op Foto: Perry Roovers (SQ Vision)

DEN BOSCH - Een 33-jarige man uit Rotterdam is donderdag voor het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De man heeft samen met zijn broer geprobeerd om de eigenaar van een belwinkel op de Haagdijk in Breda te vermoorden. De rechtbank had de man eerder veroordeeld tot negen jaar cel.

Geschreven door Corné Verschuren

Het hof achtte bewezen dat de man medeplichtig was aan de poging tot moord. Zijn broer, die schoten heeft gelost, kreeg bij de rechtbank 12 jaar cel opgelegd. Deze man ging eveneens in hoger beroep, maar trok dat later weer in. Buurt verkennen

De schietpartij vond plaats eind augustus 2016. Ruim van tevoren zijn de broers vanuit Rotterdam naar de Haagdijk gereden. Daar hebben ze de buurt verkend. Vervolgens hebben zij samen in de auto gewacht tot de 53-jarige ondernemer zijn winkel verliet. Daarna stapte de broer van de verdachte in een andere auto en reed daarmee naar de plek waar hij het slachtoffer opwachtte. Vervolgens gaf de verdachte - door met de auto weg te rijden - zijn broer het teken dat de winkelier eraan kwam. LEES OOK: Celstraffen geëist voor schietpartij Breda: 'Onduidelijk wat het motief was' Koelbloedige liquidatiepoging

De broer schoot toen meerdere keren van korte afstand op de man. Daarna werd hij opgepikt door de verdachte en zijn ze samen gevlucht. De 33-jarige man kreeg 1000 euro voor zijn bijdrage. Het hof kwalificeerde de schietpartij als een koelbloedige liquidatiepoging. Het motief voor de poging is nog steeds onduidelijk. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en heeft volgens het gerechtshof nog dagelijks last van zijn verwondingen. Ook moet hij binnenkort opnieuw worden geopereerd. Naast zijn celstraf moet de 33-jarige man nog 7000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.