Kinderdagverblijven mogen Stint nog zeker maanden niet gebruiken

ALMERE - Kinderdagverblijven kunnen nog zeker maandenlang geen gebruik maken van de Stint. Tijdens een kort geding van een kinderopvang uit Almere bleek donderdag dat het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bolderkar zeker tot de jaarwisseling duurt. Een Almeerse gastouder vond dat de minister de karretjes te snel heeft verboden na het ongeluk in Oss en spande daarom het kort geding aan.

Aanleiding voor het verbod op de karren is het spoordrama in Oss, waarbij een Stint onder een trein terechtkwam. Vier kinderen kwamen om het leven.

De Stints liggen sindsdien onder vuur. Direct rees de vraag of een technisch mankement misschien de oorzaak van het ongeval in Oss was. Uit eerste onderzoeken bleek al snel dat de Stints mogelijk onveilig zijn.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg vijftien meldingen over ongevallen met Stints in de afgelopen vier jaar. Niet lang na het ongeluk werd de elektrische bolderkar verboden op de openbare weg.

Niet blij mee

Niet iedereen was blij met dat verbod. Kinderdagverblijf Domino+ in Roosendaal was erdoor overvallen. De opvang had de elektrische bolderkar ondanks het spoordrama in Oss nog steeds in gebruik en moest binnen één nacht een oplossing vinden om de kinderen te vervoeren. Het kinderdagverblijf in Almere spande dus een kort geding aan tegen het besluit.

Tijdens het kort geding kwamen de technische mankementen en het onderzoek naar de Stints aan bod. Op 1 november bepaalt de rechter of ze de elektrische bolderkarren weer de weg op mogen.