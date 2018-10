Knutselen? Nee, being creative! Lekker knippen en plakken tijdens PaperPassion

TILBURG - Mocht je denken dat knutselen iets is uit de vorige eeuw, denk opnieuw. Anno 2018 is creatief bezig zijn hartstikke hip. En al die creatievelingen halen tot en met zaterdag hun hart op in de Tilburgse Koepelhal. Daar is het tijd voor PaperPassion.

"Iedereen die het leuk vindt om creatief bezig te zijn met papier is hier welkom", aldus Miranda Mosterd van de organisatie. "Knutselen is ook echt niet meer het goede woord. Het is meer 'being creative'."

Bullet Journals (op creatieve manier een dagboek/planner/ to do lijst maken), handlettering, zelf kaartjes maken met stempels. Het zijn maar wat voorbeelden van wat er allemaal te ontdekken is tijdens de beurs. En wie denkt dat daar alleen maar vrouwen van boven de pensioengerechtigde leeftijd op afkomen, heeft het mis. Miranda: "Met bijvoorbeeld een bullet journal maak je dingen persoonlijk en dat is wat het zo leuk maakt. Daar komt ook echt jeugd op af."

Een lekker leeg hoofd

En dat is ook te zien in het publiek op donderdagochtend. "Het maakt je hoofd gewoon lekker leeg als je creatief bezig bent", aldus een jonge bezoekster. Verderop bekijken twee meisjes van bijna twintig wat producten. "Wij zitten op een creatieve opleiding dus kijken hier wat er allemaal is. Ik denk ook zeker niet dat creatief bezig zijn alleen maar voor oude vrouwen is."

PassionPaper is nog tot zaterdag te bezoeken in de Koepelhal in Tilburg.