Arrestatieteam pakt autodief op in Tilburg, man zou wapen op zak hebben

TILBURG - Een arrestatieteam heeft woensdagmiddag rond 12.30 uur in de Van Lennepstraat in Tilburg een 38-jarige man aangehouden.

Agenten zagen de man, een bekende van de politie, rijden in een gestolen auto. De auto was maanden geleden gestolen in Halsteren.

Arrestatieteam

Uit de informatie bleek dat de man als vuurwapengevaarlijk bekend stond. Daarop werd het arrestatieteam ingeschakeld. De aanhouding van de man door het arrestatieteam trok veel bekijks.

Volgens de politie heeft de man geen vast woonadres in Nederland.