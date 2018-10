'Ik ben Willy en gij René', voetbaltweeling rapt en zingt carnavalsnummer met de Durbloazers

HELMOND - Een carnavalsnummer over Willy en René van de Kerkhof, gezongen én gerapt door de voetbaltweeling. De Helmondse Durbloazers hebben het voor elkaar gekregen. Op 17 november presenteren ze ‘Ik ben Willy en gij René’.

Ieder jaar hebben de Durbloazers een stunt. Dit jaar bestaan ze 44 jaar en wilden ze iets speciaals doen. Ze kwamen in contact met songwriter Wouter van Nieuwland, die jaren geleden al een songtekst over de gebroeders had geschreven. Niet veel later werden Willy en René erbij betrokken. “Ze waren direct enthousiast. Zij zijn Helmonders en wij zijn dat ook”, vertelt Walter Joosten van de Durbloazers.

Rappen

En zo kwam het tot stand: een carnavalsnummer mét rap over het leven van de tweelingbroers. “Het nummer is een kleine levensloop van Willy en René, maar dan op een carnavaleske manier gebracht. Met rap.” Ja, Willy en René gaan zingen en rappen. Op deze manier willen de Durbloazers ook jonger publiek aanspreken. “We missen op veel plaatsen nog de jeugd in de feestzalen. Maar we missen vooral de echte carnavalsmuziek. Ik denk dat deze combinatie perfect is”, legt Joosten uit.

Goed doel

De opbrengst van het nummer gaat naar Sports for Children. Deze organisatie knapt oude sporttoestellen op en stuurt ze naar landen waar geen geld is voor dergelijke dingen. “Een stunt is natuurlijk leuk, maar het moet een meerwaarde hebben”, vertelt Joosten. “Het gaat ons niet om het geld, maar juist om de lol.”

Op 17 november wordt het nummer gepresenteerd bij de Keiebijters in Helmond en Joosten kijkt er maar wat naar uit. “Dan gaan we echt los.”