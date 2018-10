Kwallen opgehangen in Eindhovense Bergstraat tegen plastic soep

Al vroeg werden er met ladders koorden over straat gespannen. "Ik heb wel een beetje ladderangst, maar ik blijf rustig", zegt initiatiefneemster Juliette de Wette. Vanuit het Huis van Eip zette zij de actie op om met basisschoolleerlingen aandacht te vragen voor het probleem rondom plastic in de zee.

Uiteindelijk hebben 1200 kinderen van Korein Kinderplein, uit de omgeving van Eindhoven, allerlei plastic ingezameld. "Elk kindheeft van het ingezamelde plastic een kwal gemaakt", laat De Wette zien. Die kwallen hangen sinds vrijdag boven de straat. "Het is een mooi en kleurrijk geheel boven straat."









Een fikse klus

Het ophangen is best een karwei. De eerste koorden hingen nog niet of het moest weer naar beneden, omdat een vrachtwagen er niet onderdoor bleek te kunnen. Vervolgens werden ze weer opgehangen, maar dan hoger. Tien vrijwilligers hielpen mee om de straat op te tuigen. De kwallen hangen aan dikke koorden over de straat.

Het is volgens De Wette goed dat kinderen zich bewust worden van de problemen met plastic. Dat zij hier op een creatieve manier mee bezig zijn, is alleen maar mooi. "Kinderen zijn de ontwerpers van de toekomst. Ze maken nu samen een zee van plastic. Maar via de kinderen maken we ook de ouders er attent op dat het hard nodig is om plastic te scheiden."

QR-code

Als alles hangt, komen er posters aan de straat te hangen met QR-codes erop. Bij het scannen van deze codes kun je doneren. Al deze donaties gaan naar de Plastic Soup Foundation. Daarmee hopen de organisatoren de oceanen een beetje schoner te kunnen maken.