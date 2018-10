‘Virgil van Dijk beste voetballer na Ronaldo en Messi’, Britse analyticus lovend over Oranje-captain

Dat stelt de éénvoudig international van Engeland in gesprek met de BBC. De Engelse omroep vroeg verschillende analytici wie de beste voetballer van de wereld is, na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Eden Hazard werd het meest genoemd. De aanvaller van Chelsea kreeg 31 procent van de stemmen. Virgil van Dijk kreeg vier procent van de stemmen, waaronder dus die van Sutton. “Ik begrijp heel goed dat velen op Eden Hazard of een andere aanvallende speler stemmen, maar Van Dijk heeft mij overtuigd als een briljante verdediger.”

Virgil van Dijk in duel met Chelsea-speler Eden Hazard (foto: VI Images).

Snel en sterk

“Het is misschien niet gebruikelijk om een verdediger te noemen als je het over dit onderwerp hebt. Maar als je kijkt naar het verschil dat Virgil van Dijk bij Liverpool heeft gemaakt, dan zie je hoe goed hij is”, doelt Sutton op het feit dat Liverpool veel minder tegengoals incasseert sinds Van Dijk in het centrum van de verdediging staat. De voormalig aanvaller vindt dat de in Breda geboren Van Dijk snel en sterk is. “En hij lijkt zijn concentratie nooit te verliezen. Van Dijk is ook sterk wanneer hij aan de bal is en leest het spel goed."

Onbetwiste basisspeler

Van Dijk kwam in december 2017 voor een recordbedrag van 85 miljoen euro over van Southampton naar Liverpool. Daarmee werd Van Dijk de duurste verdediger ter wereld en duurste Nederlandse voetballer aller tijden. Bij ‘The Reds’ is de centrale verdediger in een mum van tijd één van de onbetwiste basisspelers geworden onder trainer Jürgen Klopp.

Onder Ronald Koeman bij het Nederlands elftal is Van Dijk de aanvoerder. Vorige week scoorde de verdediger nog de eerste goal in het met 3-0 gewonnen Nations League-duel van Duitsland. Van Dijk keerde daarna terug naar Liverpool, aangezien hij al langere tijd met twee gebroken ribben speelde. Toch is hij weer fit genoeg om te spelen, als Liverpool het zaterdagavond opneemt tegen Huddersfield Town.

[instagram:https://www.instagram.com/p/BpFYUKpn1LL/?hl=nl&taken-by=virgilvandijk]