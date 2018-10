Moeder jongste Q-koortspatiëntje Emma (7) wil half miljoen ophalen voor onderzoek

Emma van der Pluijm (7) is HET jongste Q-koortspatiëntje van Nederland

HANK - Angela van der Pluijm, de moeder van Emma, start de crowdfundingsactie omdat ze niet meer machteloos kan en wil toezien hoe haar dochtertje eraan onderdoor gaat. Er móet onderzoek komen naar Q-koorts en mogelijke medicijnen. Maar daar is wel geld voor nodig.

De plannen waren er al een tijdje, maar sinds donderdag is de inzamelingsactie voor onderzoek naar de slopende ziekte Q-koorts en met name het vinden van een remedie een feit. En staat de pagina online: Crowdfunding voor meerjarenstudie naar kinderen met Q-koorts. Doneren kan via de pagina doneeractie.nl.

Drijvende krachten achter de actie zijn Angela en Carla van Mook, zelf ook Q-koortspatiënt. "En we hebben veel hulp gehad van andere mensen. Zoals Sander Oord bijvoorbeeld die achter de schermen veel voor ons heeft geregeld en betekend. Het is zó ontzettend belangrijk dat er onderzoek komt en dat er een manier gevonden wordt om Q-koorts te genezen. Daarom deze actie", vertelt de moeder van Emma.

"Ik hoop dat mensen naar onze crowdfundingspagina gaan en ons willen helpen. Want het is voor ons en alle andere ouders van kinderen met Q-koorts gewoon onacceptabel om te zien hoe onze kinderen lijden onder deze ziekte, iedere dag moe zijn, pijn hebben en niet de kinderen kunnen zijn dat ze zouden moeten zijn.."

LEES OOK: Hoe is het met de 6-jarige Emma, het jongste Q-koortspatiëntje van Nederland?