'Onverstoorbaar' blijft het toverwoord bij PSV, of je nu tegen Barcelona, UNA of FC Emmen speelt

EINDHOVEN - Onverstoorbaar, het is een woord dat Mark van Bommel sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer van PSV regelmatig gebruikt. Ook vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Emmen kwam het voorbij. Veel factoren spelen eigenlijk geen rol volgens de oefenmeester. 'Motivatie moet je uit jezelf halen'.

"Onverstoorbaar zijn. Dat heb ik al honderd keer gezegd", wordt Van Bommel op de website van PSV geciteerd. "Of je nu tegen UNA, FC Barcelona of FC Emmen speelt, om 20.30 uur of om 12.15 uur, op zaterdag of woensdag. Het maakt allemaal niets uit. Motivatie moet je uit jezelf halen."

FC Emmen komt zaterdagavond op bezoek in Eindhoven. Eerder dit seizoen ging de promovendus in Amsterdam tegen Ajax hard onderuit. Dat wil niet zeggen dat PSV het makkelijk gaat krijgen, weet Van Bommel. "Voetballers leren snel. Iedereen zag hen als degradatiekandidaat nummer één, maar ze hebben gewoon al acht punten en staan boven de streep. Emmen doet het gewoon goed. Bovendien: zij zullen dit zien als uitdaging. Het is toch mooi om hier te kunnen voetballen?"

Record

Met een negende zege op rij in de competitie kan Van Bommel een record neerzetten. Als beginnende PSV-trainer pakt hij dan 27 punten uit de eerste negen duels, dat gebeurde nooit eerder. Toch denkt hij daar nog niet aan, hij wil niet op de zaken vooruitlopen. "Als het zo makkelijk zou zijn, hadden we aan het eind van het seizoen 102 punten. We zijn gewoon heel goed begonnen aan de Eredivisie. Daarin is Emmen de eerstvolgende tegenstander. De belangrijkste op dit moment."

Internationals

De sfeer binnen de selectie is in ieder geval goed. Ook omdat er een aantal spelers terugkeerde van de nationale ploeg nadat ze hun debuut hebben gemaakt. "Zweven? Nee dat doen die jongens niet. Iedereen is nuchter en relaxed. De jongens die gespeeld hebben, waren heel erg blij. Mooi toch dat ze zo terugkomen? En als ze wel zweven, dan corrigeert de groep hen wel."

In het Nederlands elftal maakten Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario hun debuut in Oranje. Na interlands tegen Duitsland en België moeten die spelers zich nu dus voorbereiden op een wedstrijd tegen FC Emmen, de aftrap is zaterdagavond om half zeven.

Boogers of Messi

Bij UNA zijn de uitspraken van Van Bommel goed gevallen. In één adem genoemd worden met FC Barcelona is sowieso leuk. UNA-speler Brian Boogers gaat met een grote knipoog nog een stapje verder. 'Die nummer tien van Barcelona is ongeveer net zo goed als die van UNA', schrijft de nummer tien van de amateurclub over zichzelf en Lionel Messi.