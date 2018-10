5 tips voor het weekend: circus, design en een boel water

BRABANT - Er op uit trekken en iets actiefs doen na een weekje rustig-aan vanwege de herfstvakantie? Of de herfstvakantie juist met een uitje beginnen? Stap dan op de fiets of struin eens over een festival. Het kan allemaal in Brabant. Deze vijf evenementen zorgen ervoor dat je een beetje beweging krijgt komend weekend.

Festival Circolo in Tilburg (t/m zondag)

Circus is tegenwoordig meer dan wat clowns, wilde dieren en dames met draaiende bordjes. Het is dans, theater, gymnastiek en nog veel meer. Op Festival Circolo zie je wat circus tegenwoordig allemaal kan zijn. Er zijn deze dagen in het Leijpark in Tilburg meer dan 100 voorstellingen door meer dan 20 gezelschappen uit verschillende landen. Het festivalterrein mag je gratis op. Voorstelling zijn vanaf 4 euro te bezoeken.

Het festival is in het Leijpark aan de Ringbaan Zuid. Met de fiets en de bus kom je er het gemakkelijkst. Buslijnen 2 en 143 stoppen bij de ingang die ter hoogte van de Wethouder Baggermanlaan is. Er is ook een speciale Circolo-parking (naast de Leyhoeve.) Geen navigatie? De parkeerplaats is vanuit alle richtingen met borden aangegeven. Parkeren kost € 3,50 per dag. Een weekkaart is online verkrijgbaar voor € 12,50. voer Dokter Bloemenlaan, 5022 KX Tilburg in de navigatie in en je komt er vanzelf.



Dutch Design Week in Eindhoven (zaterdag t/m volgende week zondag)

Eindhoven staat vanaf zaterdag in het teken van design. Ontwerpen op het gebied van mode, eten, gebruiksvoorwerpen... Het komt allemaal aan bod tijdens de Dutch Design Week. Op verschillende locaties door de stad kan je naar de verschillende shows en tentoonstellingen. Sommige zijn gratis maar voor de meeste betaal je een paar euro toegang.

Afhankelijk van de tentoonstelling kan je met de auto, de bus of de fiets komen. Maar de Dutch Design Week heeft ook zelf vervoer geregeld. De DDW heeft ook eigen taxi’s rondrijden. Daar kunnen bezoekers gratis gebruik van maken. De huur van speciale DDW-fietsen is inbegrepen bij een ticket. De Dutch Design Week laat ook hop-on/hop-off bussen rijden voor de bezoekers.

Ruiterbal XXL in Asten (vrijdag, zaterdag, zondag)

Confetti, een kamelenrace, een cover band en obers die sneller zijn dan Max Verstappen. Zo maar wat ingrediënten van Ruiterbal XXL in Asten dit weekend. Vrijdag wordt er afgetrapt met onder meer foute muziek. Zaterdag is het één groot feest met acts als Lampegastuh en zondag staat in het teken van de hele familie.

RuiterbalXXL wordt gehouden in Event Hal Manege Heijligers aan de Reeweg 3 in Asten. Het is met het openbaar vervoer niet goed te bereiken. Je kan met de fiets komen. Die kan je op een groot onverhard parkeerterrein voor de ingang van de event hal neerzetten. Kom je met de auto dan kan je die op datzelfde terrein kwijt. Een kaartje koop je via de website Voor een weekendticket betaal je dertig euro, voor de zaterdagavond ben je 15 euro kwijt. Kom je zondag dan wordt er 10 euro voor een kaartje gevraagd. Kinderen onder de 16 jaar mogen gratis naar binnen.

Kleppers lichtjestocht (zaterdag)

Zaterdagavond kan je tijdens de Kleppers Lichtjestocht op je mountainbike de bossen bij Dongen in. Je gaat in het donker ook over akkers en bedrijventerreinen. Je kan een route van 25 of van 40 km doen. Het is voor de fun en dus geen wedstrijd. Meedoen kost 8 euro.

De start is vanaf De Viersprong aan de Kanaalstraat 10 in de Dongen. Na de tocht komen de deelnemers hier ook weer terug.

Wil je nagenieten van de Lichtjestocht dan kan dat maandagavond. Een ploeg van Zinderend Zuiden is er zaterdagavond namelijk bij. De beelden van de Lichtjestocht zijn in de uitzending van maandag te zien. Zinderend Zuiden is vanaf 18.12 uur te zien op Omroep Brabant.





Festival Waterrijk in Bergen op Zoom (zondag)

In Bergen op Zoom op bezoekerscentrum De Kraaijenberg is het water wat de klok slaat. Zondag kan je hier alles te weten komen over het grootste wetland van Brabant, het Markiezaat. Festival Waterrijk is meer dan demonstraties en informatie over water alleen. Je kan er ook boomklimmen en boogschieten.

De dag begint om 11.00 uur bij bezoekerscentrum De Kraaijenberg aan de Fianestraat 21 in Bergen op Zoom. De toegang is gratis. Kom vooral lekker op de fiets. Er zijn wel parkeerplaatsen voor je auto maar fietsen is gezonder, toch?

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!