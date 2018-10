Wie weet welk dorp dit is? Eigenaresse van oude tekening staat voor een raadsel

EINDHOVEN - Patricia Bolderheij (73) uit Rotterdam zoekt hulp van alle Brabanders vanwege een wel heel bijzonder verhaal. Ze heeft namelijk een zeker zeventig jaar oude, prachtige tekening in haar bezit van een Brabants dorp, maar weet niet welk dorp erop afgebeeld staat. Het verhaal achter de tekening van kunstenaar Jan Meine Jansen begint al voor de oorlog.

Al voor de Tweede Wereldoorlog had de vader van Patricia Bolderheij een auto. Tijdens de oorlog werd de auto verstopt in een werkplaats en deels uitgeleend aan het verzet. Tijdens de bevrijding werd de auto geconfisqueerd door de Canadezen.

Kort na de oorlog leende haar vader de auto uit aan een vriend. Deze vriend, kunstenaar Jan Meine Jansen, zag onderweg in het Brabantse landschap een ongeschonden kruisbeeld met daarachter een verwoest Brabants dorp. Hij parkeerde de auto en maakte daar een tekening van. Deze tekening gaf hij cadeau aan de vader van Patricia als dank voor het lenen van zijn auto.

Zorgvuldig bewaard

“Mijn moeder heeft deze tekening zorgvuldig ingelijst en bewaard. Het was haar wens om deze tekening te schenken aan de burgemeester van dat betreffende dorp”, vertelt ze. “Ik weet niet of die burgemeester dat zou willen, maar ik kan het hem of haar ook niet vragen, wat het is me niet gelukt om te ontdekken om welk Brabants dorp het gaat.”

Patricia heeft al heel veel geprobeerd om het dorp op de tekening te achterhalen. Ze nam contact op met historici en kenners, maar niemand heeft haar tot nu toe kunnen helpen. Wél wist een kenner van kruizen langs de weg dat het tafereel op de afbeelding zeker in Brabant moet zijn. "Mijn moeder heeft dat ook altijd gezegd. Ik heb natuurlijk ook vreselijk zitten Googelen, maar weet verder ook niet zo goed waar ik moet zoeken."

Laatste wens

Afgelopen februari overleed de moeder van Patricia, op de leeftijd van 102 jaar. “Mijn zus, mijn broers en ik willen graag aan haar wens voldoen om die tekening de juiste bestemming te geven.” Patricia Bolderheij hoopt op de hulp van alle Brabanders.