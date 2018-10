NAC en Willem II imponeren niet, maar scoren wel: 2-2

BREDA - In een kwalitatief matige Brabantse derby hebben NAC en Willem II zondagmiddag gelijkgespeeld. De thuisploeg kwam na een halfuur spelen op voorsprong, waarna de bezoekers nog voor rust de stand omdraaiden en met een 1-2 voorsprong gingen rusten. Een kwartier voor tijd bepaalde Rosheuvel met een benutte penalty de eindstand op 2-2.

En daar klinkt het laatste fluitsignaal. NAC en Willem II spelen met 2-2 gelijk. NAC behaald na zeven opeenvolgende nederlagen weer eens een punt door een benutte penalty van Rosheuvel.

'86 AFGEKEURD. Willem II lijkt op voorsprong te komen maar Fran Sol zou in buitenspelpositie hebben gestaan. Treffer afgekeurd, nog altijd 2-2.

'74 Doelpunt NAC. Mikhail Rosheuvel zet de Bredase ploeg op gelijke hoogte. De aanvaller verdiende zelf een penalty en maakt het zelf af.

'65 Opnieuw gebeurt er weinig Breda. Fran Sol kopt net wel over na een vrije trap van Daniel Crowley, maar verder creëren beide ploegen geen noemenswaardige kansen.

Een opvallende supporter op de NAC-tribune vandaag:

Willem II komt sterker uit de kleedkamer. De Tilburgers hebben in de beginfase van de tweede helft de overhand in Breda.

'46 De tweede helft is begonnen. Kan NAC nog wat terug doen?

Het is rust in Breda. Het begin van de eerste helft was niet om over naar huis te schrijven. In het laatste kwartier gebeurde er meer dan genoeg met onder meer drie doelpunten.

'42 Doelpunt Willem II. Wat een goal van Willem II. Daniel Crowley opent prachtig op Damil Dankerlui, die de bal in een keer voorgeeft op Donis Avdijaj. De Duitser schiet daarna de bal prachtig binnen: 1-2 voor de Tilburgers.

'35 Doelpunt Willem II. En daar is dan ook weer volledig uit het niets de gelijkmaker. Thomas Meißner schiet na een vrije trap van Daniel Crowley de 1-1 tegen de touwen.

'28 Doelpunt NAC. Uit het niets komt de thuisploeg op 1-0 via Mitchell Te Vrede. Mounir El Allouchi wordt goed weggestuurd door Karol Mets. De linksbuiten geeft goed voor en de spits van NAC kan voor open doel binnentikken.

Het eerste kwartier zit erop in Breda. De wedstrijd kabbelt een beetje voort, ook op de tribunes is nog niet iedereen wakker lijkt het.

Een rustig begin van de Brabantse derby. Willem II heeft meer balbezit, terwijl NAC loert op de counter.

'2 Eerste gevaar in de wedstrijd komt van NAC. Mikhail Rosheuvel wordt weggestuurd in de diepte en geeft voor op Mounir El Allouchi. De linksbuiten van NAC kan de bal net niet binnentikken.

'1 Willem II heeft afgetrapt! Wat gaat het worden vanmiddag?

Vorig seizoen verloor NAC in eigen huis van de Tilburgers. Mede door een fout van NAC-goalie Nigel Bertrams, kwam Willem II al vroeg op 0-1. NAC kwam na een halfuur gelijk, maar net voor rust zette Ben Rienstra de Tilburgers op 1-2. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Willem II moet aanvaller Aras Özbiliz missen. De Armeen liep in de wedstrijd tegen Feyenoord een hamstringblessure op. NAC mist onder meer Gervane Kastaneer, die deze week op de training naar verluidt een knieblessure opliep.

NAC speelde dit seizoen vijftien wedstrijden (oefenwedstrijden tegen amateurclubs niet meegerekend), daarvan werden er maar twee gewonnen. De laatste overwinning behaalde de ploeg van Mitchell van der Gaag eind augustus in eigen huis tegen De Graafschap.

Voor de interlandperiode speelde Willem II met 1-1 gelijk in eigen huis tegen Feyenoord. NAC verloor uit bij FC Utrecht met 2-1.

DE OPSTELLINGEN: