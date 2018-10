Oude zeilboten en verklede massa overspoelen haven van Steenbergen voor Bietentocht

STEENBERGEN - Haagse Harry die gemoedelijk met een smurf staat te praten, terwijl een traditionele schipper op een zeilboot verderop een biertje achterover tikt. Het klinkt als een mislukte scene uit een Disneyfilm, of het stadsplein tijdens carnaval. Maar zondag was het het schouwspel tijdens jaarlijkse intocht van de zeilboten die meedoen aan de Bietentocht.

Met historische zeilschepen wordt deze week de eeuwenoude bietenroute gevaren van Steenbergen naar Willemstad. De route werd in de negentiende eeuw gebruikt om bieten op te halen bij boeren om ze te verwerken in de fabriek in Steenbergen.

Maandag gaan de schepen van start, maar zondag kwamen de boten al de haven binnenvaren. En dat moest gevierd worden door de toegestroomde deelnemers en toeschouwers. In kostuum uiteraard, en met goudgele drankjes.





Gezelligheid

"Het gaat om de gezelligheid", zegt een van de deelnemers, die zich voor de gelegenheid in een Vikingkostuum heeft gehesen. "Winnen is ook wel een dingetje, maar er moet wel wind zijn. Anders kunnen we niet zeilen."

Een andere aanwezige heeft grootste plannen met vier grote flessen drank. "Drank hoort erbij. Als de tocht weer begint gaat er echt een gevoel door je heen van: 'yes!'."

Maandag vertrekken de boten om acht uur 's ochtends uit de haven. De vloot trekt vervolgens langs Yerseke, Zierikzee en Dintelmond om op donderdag in Willemstad aan te komen.