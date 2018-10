Vader van verongelukte Levi (14) met mes overvallen: ‘Ze hebben de telefoon van mijn zoon’

HELMOND - Een straatroof is altijd vreselijk om mee te maken. Maar voor de 48-jarige Helmonder Berry Thoonen was het zaterdagnacht extra erg omdat de telefoon van zijn verongelukte zoon Levi (14) werd meegenomen. Hij roept de overvallers op om de telefoon terug te geven: “Er staan heel veel waardevolle foto’s die ik terug wil.”

Berry was op de fiets op weg naar huis na een avond bij familie en in het café. “Ik stopte ergens. Toen verschenen er opeens twee mannen. Ze vroegen eerst om een vuurtje. Toen zei ik dat ik dat niet had.” Maar de twee gingen niet weg en de sfeer werd snel grimmiger. “Eerst zeiden ze dat ze twintig euro nodig hadden. Toen begon het stoeien en trekken.”

Bedreiging

Ze pakten Berry vast en bedreigden hem met een mes. “Ze zeiden: moet je dood. We willen al je geld hebben.” In de worsteling pakte een van de mannen ook de mobiele telefoon van Levi uit zijn zak. Berry gebruikt de telefoon van zijn overleden zoon nog regelmatig. “Ik had het eerst niet in de gaten. Maar toen ik op de fiets sprong merkte ik dat hij weg was.” Op de telefoon stonden veel foto’s van Levi, een onmisbaar bezit voor Berry.

De 14-jarige Levi overleed vorig jaar tijdens een watersportongeluk. De jongen werd tijdens het zwemmen dodelijk geraakt door een jetski. Na het ongeluk volgde een zware rechtszaak waar een paar maanden geleden de beslissing viel. De bestuurder van de jetski kreeg uiteindelijk 240 uur taakstraf en een boete van ruim 16 duizend euro.

LEES OOK: Ouders van Levi Thoonen over jetski-ongeluk: ‘Ik denk niet dat we hier ooit nog bovenop komen’

Oproep

Berry heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie van de roof. Die is begonnen met een onderzoek. En zelf zit de familie ook niet stil. Zijn dochter deed zondag op Facebook een oproep in een poging de telefoon terug te krijgen. “Wie kan helpen deze telefoon terug te brengen naar mijn vader? Misschien heeft de dader toch nog een greintje menselijkheid en hart zodat mijn vader zijn speciale herinnering aan zijn zoontje terugkrijgt”, schrijft ze. Het bericht werd al door meer dan 1200 mensen gedeeld.

Nu is het vooral afwachten en hopen op aanwijzingen. Berry: "Ik hoop maar dat ze niet het kaartje eruit hebben gehaald en weg hebben gegooid."