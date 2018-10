Deel dit artikel:













Buurtbewoners schrikken van luchtballon die in woonwijk landt Toby de Kort/De Kort Media

TILBURG - Het was even schrikken voor de bewoners van de Tilburgse wijk Reeshof. Die luchtballon, die kwam wel heel dicht bij hun huizen in de zogenoemde B-buurt. Dat terwijl er geen weiland in de buurt is.

Geschreven door Malini Witlox

De piloot vloog met het mandje van de luchtballon vlak over huizen en bomen. Uiteindelijk moest hij een voorzorgslanding maken aan het Moerse Pad in Tilburg. Niemand raakte gewond. Volgens ooggetuigen landde een deel van de ballon in het water bij het kanaal, het mandje kwam op het droge terecht. Veel buurtbewoners kwamen bij het kanaal kijken of hulp nodig was. De politie is aanwezig.