'Woorden schieten tekort', burgemeester Depla reageert op video van rellende hooligans

BREDA - De Bredase burgemeester Paul Depla heeft op Twitter gereageerd op de rellen na de wedstrijd tussen NAC en Willem II. In een video die hij deelt, is te zien hoe NAC-supporters de politie aanvallen. "Woorden schieten tekort als je dit ziet", aldus de burgemeester.

De rellen ontstonden kort na de wedstrijd tussen de Brabantse rivalen. Om de boel te sussen moest de ME worden ingezet. Er werden daarbij tot nu toe twee mensen aangehouden.

'Triest'

De burgemeester zegt in zijn reactie verder dat hij 'erg triest wordt van het gedrag van een klein deel van de NAC-supporters'. Ook benadrukt hij dat de politie geen traangas geeft gebruikt - wat even werd gedacht en in de video wordt gesuggereerd - maar dat er spul uit een brandblusser vrijkwam nadat deze op de politie was gegooid.

Tot nu toe heeft de politie twee mensen aangehouden voor de rellen. De verwachting is dat dat er nog meer zullen worden.