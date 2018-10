Twee agenten gewond na rellen NAC-Willem II, met kettingen geslagen

BREDA - Bij de rellen van NAC-Willem II zijn zondagmiddag twee agenten gewond geraakt, toen hooligans met kettingen en broekriemen naar hen sloegen. Het gaat om lichte verwondingen, aldus de politie. Drie agenten hebben aangiftes gedaan tegen de relschoppers. De politievakbond spreekt over gestoord gedrag. Tot nu toe zijn vijf mensen aangehouden. Het gaat om drie mensen uit Breda, één uit Roosendaal en één uit Oosterhout. Ze variëren in de leeftijd tussen 17 en 39 jaar.

Vooral de NAC-supporters maakten het volgens de politie erg bont. "Na de wedstrijd probeerden zij de confrontatie op te zoeken met Willem II supporters. Door direct de Mobiele Eenheid en politie te paard in te zetten werd dit grotendeels voorkomen. Maar het explosieve geweld richtte zich hierna tegen de politie. Er werd met stenen gegooid, agenten werden bedreigd, mishandeld en gediscrimineerd. Enkele hooligans sloegen met broekriemen en kettingen naar de paarden en agenten."

Beelden

Binnen en buiten het stadion zijn camerabeelden gemaakt. De politie hoopt dat de relschoppers die nog niet gepakt zijn, zich vrijwillig zullen melden. Als ze dat niet doen, worden mogelijk later camerabeelden online gezet.

De Bredase burgemeester Paul Depla zei maandagochtend al dat hij wil dat de relschoppers een omgevingsverbod krijgen. Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP, noemde de rellen 'ongehoord en beschamend'. De politievakbond wenst de gewonde collega's 'sterkte'. "Slaan met riemen en kettingen is waanzinnig en gestoord gedrag."

De Clubraad NAC die de NAC-aanhang vertegenwoordigd, is goed ziek van de rellen. "Kutmiddag gisteren, kan niet anders zeggen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Jaren van werk de nek omgedraaid. Ziek van.", zo twittert bestuurslid Bram van Doorn. Hij vertegenwoordigt in de clubraad de Stichting Breda Loco’s. Een verdere toelichting wil Van Doorn niet geven. "We gaan eerst intern het gesprek aan."